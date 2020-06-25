Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için paylaşımda bulundu.

Şehit Eren'in fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyiki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.

Bülbül'ün ölümün ardından sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazdığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.