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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 17:09 Son Güncelleme: 25.6.2020 17:13 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için paylaşımda bulundu.

Şehit Eren'in fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyiki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.

Bülbül'ün ölümün ardından sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazdığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı
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