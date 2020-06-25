İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bolton’un kitabındaki iftira nitelikli ifadelere sert yanıt: İç siyasi hedefler taşıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında yer alan ifadelerin tezvirat olduğunu söyledi. Altun, ayrıca bu kitaptaki ifadelerin iç siyasi hedefler doğrultusunda kullanıldığını da bildirdi.

"İÇ SİYASİ HEDEFLER TAŞIMAKTADIR"

Fahrettin Altun'un İngilizce olarak yaptığı Twitter paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

Üst düzey eski bir ABD'li yetkili tarafından son günlerde yayımlanan bir kitapta, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış bir biçimde yansıtıldığı anlaşılmaktadır.‬

‪Bu tezviratın, iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz. ‬

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER FIRSATTA TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİNİAÇIKÇA DİLE GETİRMEKTEDİR"

‪Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump, derin farklılıklara ve Washington'da ülkemizi hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermektedirler. ‬

‪Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye'nin önceliklerini açıkça dile getirmekte; çıkarlarımızı en güçlü biçimde savunmaktadır. FETÖ militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır.‬

"TARAFSIZ YORUMCULARIN TAKDİRİDİR"

‪Türkiye ve ABD arasındaki bu meseleler, Obama dönemine kadar uzanmaktadır. Esasen Sayın Trump, kendisinden önceki yönetime kıyasla NATO müttefikine daha çok kulak vermiş; bu durum tarafımızca doğal karşılanmıştır. ‬

‪Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ABD başkanıyla çalışmıştır. Kendisinin muhataplarına karşı açık sözlü olduğu; özel ve kamuya açık ortamlarda aynı şeyleri söylediği tarafsız yorumcuların takdiridir.‬

"KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"

Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst diyaloğunu sürdürecektir.

Meğer Trump herkesten önce Macron’un her şeyi kokuttuğunu söylemiş