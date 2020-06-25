Komandolar örgüt ininde

Şırnak'ın Uludere ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın lojistik can damarı niteliğinde olan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde Mehmetçik destan yazıyor.Kuzey Irak'taki Haftanin bölgesinden Şırnak, Uludere, Silopi, Beytüşşebap kırsalına terörist sızmalarını ve hudut komutanlıklarına saldırıların önünü kesmek için başlatılan harekât kapsamında örgütün Haftanin'deki Şeşdara kamp alanı da teröristlerden temizlendi.Örgütün barınma ve üslenme bölgesi olarak kullandığı ve ağır silah mevziileri sığınaklar, sözde kontrol noktaları, kulübelerle hudut üs bölgelerimize yoğun atış yaptıkları alana Türk bayrağı çekildi.Hem karadan hem de havadan devam eden harekâtta çok sayıda sığınak ele geçirilirken, bir sığınakta, teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için arazide yürürken kullandıkları 200'den fazla termal şemsiye ve arazi örtüsüne uygun branda ime askeri kamuflajlı çadırlar ele geçirilerek yerinde imha edildi.Teröristlerin, Kamp alanına açılan patika ve stabilize yollar üzerine kurduğu ve yerel halka da kimlik kontrolü yaptığı güvenlik bariyerleri ve kapanlar da imha edildi. Teröristlerin bu kontrol noktalarına astıkları, terörist elebaşı posterleri ve paçavralar Mehmetçik tarafından söküldü. Ağır darbe yiyen PKK'lı teröristlerin harekât sonrası 2'şer ve 3'erli gruplar halinde tekrar bu bölgelere sızarak barınmalarının da önüne tamamen geçmek için Mehmetçik kontrolü elden bırakmıyor.Şeşdara bölgesindeki stratejik hâkim yüksek rakımlı 6 tepeye yüksek güvenlikli kalıcı üs bölgesi kurulması kararı alındı. Hem Haftanin, hem de Türkiye sınırını gören bu 6 tepeye kurulacak olan üs bölgeleri, ileri teknoloji ile donatılarak 7/24 kesintisiz keşif/ dinleme/gözetleme yapılacak. Harekâtın başlamasından bu yana Pençe-Kaplan harekâtında Haftanin alanı içindeki bölgede teröristlerden temizlenen kamp sayısı 4'e çıktı.