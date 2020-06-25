Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Rehabilitasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

Rehabilitasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta ve personellerde koronavirüs tespit edildi. Çok sayıda pozitif vaka tespit edilmesinin ardından özel ekipler aracılığı ile içeridekiler hastaneye götürüldü. Taramalar sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:15 ABONE OL
Rehabilatasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine aralarında personelin de yer aldığı hastalar ambulanslarla pandemi servisine görülerek tedavi altına alındı.

Rehabilatasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta ve personelde görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı.

Rehabilatasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

Sonuçların pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması yapıldı. Tüm hasta ve personele uygulanan test sonuçlarında çok sayıda pozitif vaka olduğu belirlendi.

Rehabilatasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

Dün akşam saatlerinden itibaren testi pozitif çıkan hastalar ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi servisinde tedavi altına alındı.

Rehabilatasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...

Rehabilitasyon merkezine gelen ambulanslar gece geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından testi pozitif çıkan hastaların tamamını hastaneye ulaştırdı. Ekiplerin filyasyon çalışması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rehabilitasyon merkezinde hareketli saatler! Çok sayıda pozitif vaka...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA