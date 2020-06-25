Son dakika haberi: Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç TL? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Kovid-19 hastalığında gelinen noktada yasaklar yerini tedbirlere bıraktı. Yeni normal süreçte sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı, virüsün bulaşmasını önlemek için önemli yer kaplıyor. Geçtiğimiz günlerde alınan kararla maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Pek çok şehrin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan son dakika maskesiz sokağa çıkma yasağı kararının ardından maske takmayanların ödeyeceği ceza da belli oldu. Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yeni tip corona virüsüne karşı alınan önlemlerden birisi de maske takma zorunluluğu. İçişleri Bakanlığının illerin valiliklerine gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesiliyor. Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?