Son dakika: İstanbul’da iki kritik gözaltı

Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.



Süleyman Gökten

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Özgür Yılmaz ile Yine 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Süleyman Gökten İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Özgür Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler yarın Adliyeye çıkarılacaklar.