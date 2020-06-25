Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul’da iki kritik gözaltı

Son dakika: ’da iki kritik gözaltı

Terör örgütü DHKP-C’nin iki kritik ismi ’da yakalandı. Örgütün avukatlık yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öğrenilen şüphelilerden birinin ‘Turuncu’ kategoride aranan teröristlerden olduğu saptandı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.6.2020 22:25 Son Güncelleme: 25.6.2020 22:28 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da iki kritik gözaltı

Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.


Süleyman Gökten

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Özgür Yılmaz ile Yine 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Süleyman Gökten İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Özgür Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler yarın Adliyeye çıkarılacaklar.

DHKP-C’nin kasası CHP’li yönetici çıktı

‘İsimsizler’ Provokasyonu! Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar

DHKP-C'li için ağıt yakmıştı! O hakim YARSAV’ın HSYK adayı çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul’da iki kritik gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA