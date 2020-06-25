Son dakika: MHP duyurdu: O belediye başkanı listeden düşürüldü...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan flaş bir açıklama geldi. Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun MHP anlayışına ters hareket ettiğini söyleyen Durmaz, listelerinden düşürdüklerini söyledi.

(Listeden düşürülen Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu)

Durmaz Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü" ifadelerini kullandı.

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