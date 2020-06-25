Üsküdar’da skandal görüntü; Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı!

Olay, Üsküdar'da geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü gece sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kur'an-ı Kerim'in sayfaları iki gün üst üste yırtılarak cadde boyunca yerlere atıldı. Yere atılan sayfalardan bir miktarı buruşturularak çöp konteynerlerine de atıldı.