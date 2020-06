Yeni kısıtlama yok

Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere dün video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni bir kısıtlamanın düşünülmediğini bildirdi. Bakan Koca şunları söyledi:

Yılın ilk aylarından kabul gören tahminler, virüsün kışın daha etkili olacağını, yazın etkisini kaybedeceğini söylüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Dünya ölçeğindeki sağlık krizinde devlet olarak gücümüzün yettiğini gösterdik. Sağlığımızı güvenceye alırken 83 milyon hayatın önünü açmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının önemi neyse bugün aynı önemi maske ve mesafe taşıyor. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Eğer sıcaklara yenilirsek, vaka sayının artışa geçeceğini, bunlardan bir kısmının da yoğun bakıma geçeceğini unutmayalım.

Bir uyarımız daha var: Yılın ilk aylarından kabul gören tahminler, koronavirüsün kışın daha etkili olacağını, yazın etkisini kaybedeceğini söylüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda bilimsel bir kanıt yoktur. Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar risk grubundadır. Onların ve çevresindekilerin ciddiyeti unutmamaları gerekiyor. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.







Bugünün dünyasını sizin yaşınıza yakın yaşlardaki insanlar değiştirdi. Gelecek bizi ileride beklemiyor, geleceği bizlere gençler getiriyor. 2 sınav günü var. Bu iki günün hayat boyu kutlamaya değer bulacağınız 2 başarı günü olmasını yürekten diliyorum. Bu yıl hekim olmak isteyen gençlerin sayısı her zamankinden fazla.

Bilim Kurulumuz, sınav tedbir rehberi hazırladı. Bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Örneğin okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yine de gençlere iştirak edecek aileler olursa, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.

İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri. Yer yer dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerimizde vaka sayılarının arttığını görüyoruz.

Burada da özellikle her geçen gün vefat eden vatandaşımızın da yaş ortalamasının giderek yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce 71 iken şu an vefat edenlerin ortalama yaş ortalaması 74'e çıkmış oldu.

Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor, ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim.







'TEDBİR DIŞINDA SEÇENEK YOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre dün yapılan 53 bin 486 testten 1492'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 25 oldu. 1386 kişi de iyileşirken toplam iyileşen kişi sayısı 164 bin 234'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, entübe hasta sayısı da 356 oldu. Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin Twitter hesabından, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç, hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz, tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" paylaşımında bulundu.



DÜĞÜNLERDE YENİ TEDBİRLER BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Buna göre düğünler, açık havada yapılacak ve kısa tutulacak. Gelin ve damat harici kimse oynamayacak. Herkes maske takacak, salon girişlerinde dezenfektan bulunacak. Sosyal mesafe korunacak.