Yeni müdür Zafer Aktaş'tan kritik birime ziyaret

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun ve Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'la birlikte tüm büroları tek tek gezerek bilgi aldı. Geçen salı günü görev başlayan İstanbul'un yeni emniyet müdürü, Asayiş Şube'de, megakent İstanbul'daki asayiş olayları ve bu olaylara ilişkin istatistikleri de içeren bir brifing aldı.

Zafer Aktaş, ziyaretinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünün 'suçlularla özdeşleşen ünlü merdivenlerinde yetkililerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkez yerleşkesinden sonra ikinci en önemli adresi olan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde; Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Ahlak ve Kumar, Yankesicilik ve Dolandırıcılık, Ar-Ge, Kayıp Şahıslar, Aranan Şahıslar ile Suç Analiz büro amirlikleri bulunuyor.

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