Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yeni müdür Zafer Aktaş'tan kritik birime ziyaret

Yeni müdür 'tan kritik birime ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Müdürü olarak atanan , Gayrettepe'de yer alan Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Cinayet, Gasp, Oto Hırsızlık, Yankesicilik, Kayıp Şahıslar, Ahlak ve Kumar gibi önemli büro amirliklerinin yer aldığı şubedeki tüm büroları gezen Zafer Aktaş yetkililerden bilgi aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:58 Son Güncelleme: 25.6.2020 17:04 ABONE OL
Yeni müdür Zafer Aktaş'tan kritik birime ziyaret

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun ve Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'la birlikte tüm büroları tek tek gezerek bilgi aldı. Geçen salı günü görev başlayan İstanbul'un yeni emniyet müdürü, Asayiş Şube'de, megakent İstanbul'daki asayiş olayları ve bu olaylara ilişkin istatistikleri de içeren bir brifing aldı.

Zafer Aktaş, ziyaretinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünün 'suçlularla özdeşleşen ünlü merdivenlerinde yetkililerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkez yerleşkesinden sonra ikinci en önemli adresi olan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde; Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Ahlak ve Kumar, Yankesicilik ve Dolandırıcılık, Ar-Ge, Kayıp Şahıslar, Aranan Şahıslar ile Suç Analiz büro amirlikleri bulunuyor.

Yeni dönem böyle başladı! Her alanda dev atılım! Türkiye'nin önü 2 yılda açıldı... İsrail'in "TİKA tabelası izinsiz asıldı" iddiası yalan çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni müdür Zafer Aktaş'tan kritik birime ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA