Asılsız ihbara 9 yıl hapis istemi! Patronuna sinirlenip FETÖ’cü diye suçladı...

Ömer O., isimli genç adam 2016 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulundu. Veysi G.'ye ait bir şirkette işçi olarak çalıştığını beyan eden Ömer O., iş yeri sahibinin FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğunu şirketin gelirlerinden himmet verdiğini ve yayın organlarına abone olduğunu ihbar etti.

ÖRGÜTLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLMEDİ

Savcılık tarafından genç adamın patronu hakkında Veysel G. hakkında terör örgütü üyeliği kapsamında soruşturma başlatıldı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Veysel G., ifadesi ardından serbest bırakıldı.

HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALDIRDI

Soruşturma kapsamında Veysel G.'nin FETÖ ile iltisak tespit edilemeyince dosya takipsizlik kararı ile sonuçlandırıldı. Veysi G. kendisini haksız yere ihbar edip soruşturulmasına neden olan çalışanının iftirasına maruz kaldığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.

9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık bu kez Veysi G.'nin ihbarı üzerine Ömer O. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ömer O.'nun patronunun FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını bildiği halde yetkili makamlara ihbar ve şikâyette bulunarak Veysi G.'nin gözaltına alınmasına neden olup iftira attığı gerekçesiyle dava açtı. Ömer O. hakkında "İftira" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçları kapsamında 9 yıla kadar hapis istenirken dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.