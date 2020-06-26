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AYM başvurusunu oy birliği ile reddetti

Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
AYM HDP başvurusunu oy birliği ile reddetti
ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Anayasa Mahkemesine Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptali istemiyle başvuru yaptı. Başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti.
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AYM HDP başvurusunu oy birliği ile reddetti
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