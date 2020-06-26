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Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşuyor

Başkan , üzerinden gençlerle bir araya gelecek. Pandemi sürecinde bile gençlerle, sporcularla olan iletişiminden vazgeçmeyen ve sık sık video konferans yoluyla onlarla görüşen Erdoğan son olarak sporcu gençlerle buluşmuştu. İşte bugün gerçekleşecek olan buluşma ve ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 15:16 ABONE OL
Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran Cuma günü sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek. "Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi. Söz konusu yayın Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

SIK SIK GENÇLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Başkan Erdoğan'ın gençliğe verdiği önem kamuoyunun malumu iken pandemi sürecinde bile gençlerle buluşma ve fikirlerini dinleme, sorularını cevaplamayı ihmal etmediği görüldü.

SON OLARAK SPORCU GENÇLERLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan son olarak milli sporcuların olduğu bir grup ile karantina sürecinde canlı olarak video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

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