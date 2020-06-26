‘Bu adamı nasıl idam ettiler’ diye gözyaşı döktü

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin yasalaşmasının ardından, birçok vatandaş merhum Başbakan Adnan Menderes'in İstanbul'daki anıt mezarını ziyaret etti.Doğu Türkistanlı Kazak göçmeni olduğunu söyleyen Kul Ahmet Üşümez Pakistan'dan Türkiye'ye gelmelerini sağlayan kişinin Menderes olduğunu söyleyerek, "Adnan Menderes'e Allah gani gani rahmet eylesin. Çok değer verdiğimiz devlet büyüklerimizden biridir. Doğu Türkistan'dan gelip 12-13 sene kaldığımız zamanlarda bizi Türkiye'ye iskanlı göçmen olarak kabul eden bir devlet başbakanımızdır. Büyüklerimiz onu rahmetle anardı, bizler de rahmetle anıyoruz. Benim babam Menderes'in idam edildiği dönemden bir dergideki resmi senelerce saklar. Ona bakıp "Yahu bu adamı nasıl idam ettiler" deyip üzülürdü. Çok duygulandım, rahmetlik babam aklıma geldi. O dönemlerde 6-7 yaşlarında bir çocuktum ama ne olup bittiğini hatırlıyorum. Allah bu devlete, millete zeval vermesin. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" dedi.İsminin Firdevs olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Doğu Türkistanlı Türk vatandaşı bir kadın da mezar başında namaz kılarak dua etti. Adnan Menderes'i çok sevdiğini ve her gün onun için buraya geldiğini söyleyen kadın "Bunu yürekten söylüyorum, o çok iyi bir insanmış. Vatan Caddesi'ni, buraları hep o yaptı. Ezanın bu şekilde okunmasını sağlamış. Menderes'in bir günahı yokmuş, boşu boşuna idam etmişler onu. Kurban olduğum Allah'ım, onun yerini cennet eylesin. Okuduğum duaları Allah onun için kabul etsin. Çok haksız bir şekilde, hiçbir suçu günahı yokken onu idam etmişler. Bunu yapan darbecileri asla unutmayacağız! Recep Tayyip Erdoğan da Adnan Menderes'in idam edildiği yerleri ne de güzel yaptı. Allah Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Allah merhum Adnan Menderes'i nur içinde yatırsın" diye konuştu.