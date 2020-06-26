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’li Milletvekili Murat Bakan II. Abdülhamid Han’a iftira attı

Murat Bakan hesabı üzerinden 2. Abdülhamid’e resmen iftira attı. Bakan, “Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır” diyerek hakaret ve iftiraların sıraladı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 14:59 Son Güncelleme: 26.6.2020 15:01 ABONE OL
CHP’li Milletvekili Murat Bakan II. Abdülhamid Han’a iftira attı

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu kanalın genel yayın yönetmeni Merda Yanardağ'ın yaptığı 18 dakika isimli programda Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı 2. Abdülhamid ile ilgili skandal sözler söylenmişti. Yanardağ, 2. Abdülhamid ile ilgili "emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan" ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

Bu sözler ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın kullandığı sözler üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

TELE 1 gazetecisi Merdan Yanardağ'dan, 2. Abdülhamid'e hakaret! | Video

BU KEZ CHP'Lİ VEKİL İFTİRA ATTI

Bu kez aynı skandalı CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya üzerinden tekrarladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan attığı tweetinde, "Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran, ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır" diyerek Osmanlı padişahına hakaret ve iftiraların sıraladı.

Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti

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CHP’li Milletvekili Murat Bakan II. Abdülhamid Han’a iftira attı
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