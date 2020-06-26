Erdoğan’dan İdlib’e 50 briket ev

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi. Erdoğan da İdlib bölgesinde özellikle Suriye'nin kuzeybatısında yapımı devam eden konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de 20 bin briket evin bitirilmesi talimatı verdiği belirten İçişleri Bakanı Soylu, toplantıda sayıyı 30 bin 785'e çıkarttıklarını ifade etti.Yapılması taahhüt edilen evlerden 20 bininin projelendirildiğini belirten Soylu, "Cumhurbaşkanı'mızın 50 bin hedefi tamamlamamız konusunda bize duası, gönüllülüğü, katkısı ve desteği var" dedi. Kampanya kapsamında 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplandığını söyleyen Soylu, eşiyle birlikte kendisinin de İdlib'de 20 briket ev yaptırma taahhüdünde bulundu.