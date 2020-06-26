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Erdoğan’dan ’e 50 briket ev

için Başkan Erdoğan 50, İçişleri Bakanı Soylu 20 briket konut bağışladı. Kente 50 bin konut yapılması hedefleniyor

ANKARA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
Erdoğan’dan İdlib’e 50 briket ev
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi. Erdoğan da İdlib bölgesinde özellikle Suriye'nin kuzeybatısında yapımı devam eden konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de 20 bin briket evin bitirilmesi talimatı verdiği belirten İçişleri Bakanı Soylu, toplantıda sayıyı 30 bin 785'e çıkarttıklarını ifade etti.
Yapılması taahhüt edilen evlerden 20 bininin projelendirildiğini belirten Soylu, "Cumhurbaşkanı'mızın 50 bin hedefi tamamlamamız konusunda bize duası, gönüllülüğü, katkısı ve desteği var" dedi. Kampanya kapsamında 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplandığını söyleyen Soylu, eşiyle birlikte kendisinin de İdlib'de 20 briket ev yaptırma taahhüdünde bulundu.
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Erdoğan’dan İdlib’e 50 briket ev
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