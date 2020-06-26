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Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, limanından ayrılarak sondaj yapacağı Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçtiğini açıkladı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih, 29 Mayıs'ta İstanbul'da başlayan kutlu seferine devam ediyor. Trabzon Limanı'ndan demir alan gemimiz Tuna-1 sondajına hazırlanmak için yola çıktı" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 21:45 Son Güncelleme: 26.6.2020 21:47 ABONE OL

Karadeniz'de, ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon Limanı'ndan ayrıldı. Gemi, açıktaki son hazırlıklarının ardından pazar günü Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket ett.

Karadeniz'de, sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan kulelerinin montajı için 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi. Trabzon Limanı'ndan römorkörler yardımıyla ayrılan Fatih Sondaj Gemisi liman çalışanları tarafından Türk bayrakları eşliğinde uğurlandı. Trabzon açıklarında bir süre daha bekleyecek olan Fatih Sondaj Gemisi pervanelerinin denize indirilmesi ve tanklara su alımı sonrası pazar günü hareket edecek.

Gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak Fatih Sondaj Gemisi, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyeti yapacak.

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Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti
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