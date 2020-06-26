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'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

, 'nin Dağbaşı bölgesinde 3 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 18:07 Son Güncelleme: 26.6.2020 18:15 ABONE OL
Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava harekatı sonrası yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 el bombasının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildi."

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Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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