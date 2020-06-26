İyi ki varsın Eren

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajı unutmadı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda Eren Bülbül'ün 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözlerini hatırlatarak, "Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından Şehit Eren'in fotoğrafını paylaştı. Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.