İzmir’de dev çeteye operasyon: 94 gözaltı kararı, 89 adrese baskın

Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, elde edilen somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması ve suç delili ve konusu olabilecek materyallerin ele geçirilebilmesi amacı ile eş zamanlı operasyon yapılmasına karar verildi.

Şüphelilerden 76'sının İzmir Merkez ve ilçeleri, 11 şüphelinin ise Manisa (Turgutlu), Muğla (Marmaris), Adana, Uşak ve İstanbul illerinde olmak üzere toplam 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı şüphelilere ait tespit edilen toplam 89 adreste arama ve el koyma işlemi için mahalli Sulh Ceza Hakimliklerinden karar talebinde bulunuldu. Talebe uygun olarak ilgili Sulh Ceza Hakimlikleri'nce arama/el koyma tedbirine hükmedildi.



Sabah saatlerinde İzmir'de 78 adres, Adana ilinde 5 adres, İstanbul ilinde 3 adres Uşak ilinde 2 ve Manisa ilinde 1 olmak üzere toplamda 89 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde farklı adreslerde olmak üzere yaklaşık olarak 15 bin Gram Esrar(Scunk) maddesi, 5 bin Adet EXTACY Hap, 20 Adet LYRICA, Yarım Litre AMONYAK Çözelti, Hint Keneviri, 5 Adet Silah, 177 Adet 9*19 mm Fişek, 2 Adet Sustalı Bıçak, 1 Adet Pompalı Tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği düşünülen yaklaşık olarak 30 bin TL para ele geçirildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.





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