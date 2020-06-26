“Kore savaşı emsalsiz bir dayanışmadır”

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla Güney Kore'de düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin, Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin ettiğini belirtti. Erdoğan, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.