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Koca'dan 'ye girecek öğrencilere tavsiyeler:

, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () girecek öğrencilere iyi dinlenmelerini ve iyi uyumalarını tavsiye etti.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 17:25 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler:

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum." esprisinin yer aldığı görseli paylaştı.

Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler:
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