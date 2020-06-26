Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar: 35 darbeciye müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında mahkeme kritik isimlerle ilgili kararını verdi. TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı vuran Erkan Öktem'in de içinde olduğu darbecilerin yargılandığı davada müebbet cezalar gündeme geldi.

86 İSME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tuğgeneral Turan'ın darbeciler tarafından alıkonulma görüntüleri ortaya çıktı

35 SANIĞA MÜEBBET

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

TURGUT ASLAN'I BAŞINDAN VURAN ÖKTEM'E 9 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

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İhanetin kayıtları ortaya çıktı