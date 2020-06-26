Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı

Son dakika: 'de şüphelisi 8 kişi yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:45 Son Güncelleme: 26.6.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personeli kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.

Söz konusu şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA