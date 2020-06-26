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: görüntüleri paylaştı! Teröristlere darbe üstüne darbe

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. 'den yapılan açıklamasına göre 'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama çalışmalarında teröristlere ait birçok malzeme ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 17:43 Son Güncelleme: 26.6.2020 17:57 ABONE OL
Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlere darbe üstüne darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

3 TERÖRİST ETKİSİZ!

MSB sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi." dedi.

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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlere darbe üstüne darbe
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