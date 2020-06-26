Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlere darbe üstüne darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0AeftiR28Q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020

3 TERÖRİST ETKİSİZ!



MSB sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi." dedi.