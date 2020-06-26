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'nda ile arasında (Hakimler ve ) tartışması yaşandı. CHP'lilerin algı operasyonu üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu 'ye teslim eden CHP'dir'' dedi.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 22:10 Son Güncelleme: 26.6.2020 22:11 ABONE OL
TBMM'de AK Parti ve CHP arasında FETÖ gerilimi

Meclis Genel Kurulu'nda HSK tartışması yaşandı. CHP'lilerin algı operasyonu üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin
Akbaşoğlu, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu FETÖ'ye teslim eden CHP'dir'' dedi. Geçmişte yaşananları anlattı.

TBMM'de AK Parti ve CHP arasında "FETÖ" gerilimi | Video

"HSK'YI FETÖ'YE CHP TESLİM ETTİ"

Akbaşoğlu; "FETÖ, HSK'yı ele geçirdi niye yapılan referandum sonucunda oluşturulan çerçevenin bozulması ile ilgili CHP, AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) iptal davası açtı ve o çerçeve iptal davası sonucu bozuldu. FETÖ'nün istediği denklem böyle oluşturuldu. FETÖ'ye HSK'yı teslim eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Akbaşoğlu'nun bu sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

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TBMM'de AK Parti ve CHP arasında "FETÖ" gerilimi
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