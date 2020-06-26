TBMM'de AK Parti ve CHP arasında "FETÖ" gerilimi

Meclis Genel Kurulu'nda HSK tartışması yaşandı. CHP'lilerin algı operasyonu üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin

Akbaşoğlu, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu FETÖ'ye teslim eden CHP'dir'' dedi. Geçmişte yaşananları anlattı.

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"HSK'YI FETÖ'YE CHP TESLİM ETTİ"

Akbaşoğlu; "FETÖ, HSK'yı ele geçirdi niye yapılan referandum sonucunda oluşturulan çerçevenin bozulması ile ilgili CHP, AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) iptal davası açtı ve o çerçeve iptal davası sonucu bozuldu. FETÖ'nün istediği denklem böyle oluşturuldu. FETÖ'ye HSK'yı teslim eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Akbaşoğlu'nun bu sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.