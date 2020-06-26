Terör kampına bomba yağdı

Pençe Kaplan harekâtı kapsamında Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan altı 6 F-16, Haftanin'deki Hantur Dağındaki silah ve mühimmat depoları ile terör örgütünün kullandığı "Çemço Kampındaki" lojistik yaşam malzemesi depolarını vurdu. Vurulan alanlar arasında telsiz komuta merkezi, arşiv merkezi, 3 terzihane, 15 silah ve mühimmat deposu ve uçaksavar mevzilerinin olduğu öğrenildi.Vurulan "Çemşo Kampı"nda örgüt elebaşlarından Fehman Hüseyin yıllarca kalmıştı. Irak Kuzeyinde bulunan ve Hakkari Çukurca'ya 5 saatlik yürüme mesafesindeki kamp, Dağlıca'da kaçırılan 8 askerimizin serbest bırakıldığı yerdi.Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" notunu paylaştı. ANKARA