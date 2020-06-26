‘Vaka sayıları tedbirlerin azaldığını gösteriyor’

Sağlık Bakanlığı dünkü verileri açıkladı. Buna göre bin 458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, toplam can kaybı 5 bin 46 oldu. Bin 472 kiş-i nin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu. Yoğun bakım hasta sayısı 941, entübe hasta sayısı ise 369 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." bilgisini verdi.