Van’da 5.4’lük deprem korkuttu: 5 yaralı var!

Van'da, merkez üssü Özalp ilçesi olan 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. 5 kişinin hafif yaralandığı depremde, 15 mahalledeki evlerde orta ve ağır hasar oluştu. AFAD verilerine göre dün saat 13.03'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında oldu. Van merkez ve ilçeleri ile Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt'tin yanı sıra İran'dan da hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı. Şiddetli sarsıntının hissedildiği Gürpınar ilçesine 84 kilometre uzaklıktaki Elaçmaz Mahallesi'nde de birçok ev ve ahırda hasar meydana geldi. Bir kişinin hafif yaralandığı mahalleye giden Jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile birlikte, bölgede inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili "Köyler inceleniyor. Geçmiş olsun" tweet'i attı.