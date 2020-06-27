9 terörist etkisiz hale getirildi

biri gri listede 500 bin lira ödülle aranan olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Gri listedeki teröristin "Argeş" kod adlı terörist Osman İşleyen olduğu bildirildi.Hakkâri Çukurca'da ise 2 işçinin yaralandığı roketli saldırıyı düzenleyen teröristlere yönelik operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Ayrıca Kavaklı bölgesinde de 3 terörist öldürüldü.Diyarbakır'da görevden alan HDP'li isimlerin de aralarında olduğu 64 şüpheliye yönelik soruşturmada 44 kişi yakalandı.