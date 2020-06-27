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Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti

, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 18:58 Son Güncelleme: 27.6.2020 18:59 ABONE OL
Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti

İstanbul'un sembollerinden biri olacak! Başkan Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni yerinde inceledi

Başkan , yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti

, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti

Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti

Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti | Video

Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti
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Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti
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