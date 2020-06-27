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'li gençlerden provakatif sınav pankartı

'da bazı caddelere provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:27 Son Güncelleme: 27.6.2020 22:33 ABONE OL
CHP'li gençlerden provakatif sınav pankartı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı.

Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli/rumuzlu sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA!

Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart güvenlik güçlerince toplatıldı.

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CHP'li gençlerden provakatif sınav pankartı
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