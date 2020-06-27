Corona virüs tedavisinde devrim! Türkiye'de ilk kez uygulandı...

"GURUR VERİCİ BİR TABLO"

Test sonuçları pozitif olan ve yoğun bakımda yatan bir hastada yaptıkları uygulamanın neticelerini aldıklarını bildiren Tekin, şöyle devam etti:

"Kovid pozitif olarak görünen bir hastamızın negatife döndüğünü müjdesini buradan hem Diyarbakır'a hem Türkiye'mize hem de tüm dünyaya duyurmak Diyarbakır adına hakikaten gurur verici bir tablo. Tabi Diyarbakır özellikle bölge illeri açısından gerçekten önem taşıyan bir il konumunda.

Özellikle teknik alt yapısı ve kendi kadrosuyla birlikte ciddi işlere imza atmış durumda. Bugün de bu vesileyle bir araya toplanmış bulunmaktayız. Bu başarı hikayesini ilk olarak Diyarbakır'da yazmanın açıkçası gururunu paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da Rabb'imden hayırlı şifalar diliyorum. Diyarbakır dimdik ayakta, Allah'ın izniyle kovid mücadelesinde gerek Diyarbakır gerek Türkiye olarak çok iyi bir başarı elde edeceğiz ve inşallah en kısa süre içerisinde kovidden kurtulmuş olacağız."