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En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...

'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişi, memleketleri 'da toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 16:15 ABONE OL
En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün, -Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ahmet, Fida, Mehmet, İbrahim, Medine ve Mehmet Okal ile Mehmet Kuş'un cenazeleri memleketi 'nın merkez Eyyübiye ilçesinin Yukarı Yazıcı Mahallesi'ne getirildi.

En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...

Yukarı Yazıcı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından cenazeler aile mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında cenaze yakınları gözyaşı döktü.

En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenaze törenine ölenlerin yakınları ile Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız katıldı.

En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...

Vali Erin, cenaze yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. 'nın Yunak ilçesinde dün tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...
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En acı kare! 7 tabut yan yana, gözyaşları sel oldu...
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