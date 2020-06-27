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'li 'ın sözlerine 'den sert tepki: Halkı;seçmeyi bilmeyen cahil kitle olarak görenler kaybetmeye mahkum

Eş Genel Başkanı , halkın oyunu sosyal yardımlara göre devşirdiğini söyleyerek seçmen iradesini yok saydı. Sancar'ın sözlerine 'den tepki gecikmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Halkı;seçmeyi bilmeyen cahil kitle olarak gören sığ siyaset anlayışı kaybetmeye mahkum." dedi.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 15:30 Son Güncelleme: 27.6.2020 15:32 ABONE OL
HDP'li Mithat Sancar'ın sözlerine AK Parti'den sert tepki: Halkı;seçmeyi bilmeyen cahil kitle olarak görenler kaybetmeye mahkum

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Karar TV'de katıldığı yayında halkın özgür iradesine saygısızlık yaptı. Sancar, "İktidar sosyal yardımlarla oylara ipotek koyuyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sancar'ın ifadelerine sert tepki gösterdi. Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkı;seçmeyi bilmeyen cahil kitle olarak gören sığ siyaset anlayışı kaybetmeye mahkum." ifadelerini kullandı.

MUŞ'TAN SANCAR'A SERT TEPKİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Halkın,oyunu sosyal yardım karşılığında sattığını iddia etmek basiretsizliktir.Halka saygısızlıktır.

Halkı;seçmeyi bilmeyen cahil kitle olarak gören sığ siyaset anlayışı kaybetmeye mahkum.

Onun için hep kaybediyorlar.

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HDP'li Mithat Sancar'ın sözlerine AK Parti'den sert tepki: Halkı;seçmeyi bilmeyen cahil kitle olarak görenler kaybetmeye mahkum
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