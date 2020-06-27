Instagram Silme ve Kapatma Linki - 2020 Türkçe Instagram Kalıcı Silme, Geçici Kapatma

Instagram hesap silme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı birçok kişi uyguluyor. Kimileri geçici olarak kapatırken, kimi ise kalıcı olarak siliyor. Uygulamada Instagram silme linki bulamayan kullanıcılar ise bu işleme nereden ve nasıl ulaşacağımı araştırıyor. Instagram silme nasıl yapılır? Instagram hesap silme geçici ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? Sorularının yanıtına aşağıda yer verdik. İşte 2020 Türkçe Instagram silme geçici ve kalıcı kapatma linki!

Instagram Kalıcı Silme Nasıl Yapılır?

Instagram silme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar bu özelliğe uygulama üzerinden ulaşamıyor. Dev platform bu ekranı henüz uygulama üzerinden açmış değil. Bu nedenle de konu ile ilgili birçok kullanıcı arama motoru üzerinde bilgiler araştırıyor. Instagram'ın resmi internet sitesinden yapılan hesap silme işlemi için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. Instagram silme işlemini geçici veya kalıcı olarak yapabilirsiniz. Instagram'ı kalıcı silmeniz durumunda hesaba belirli bir süre sonra erişme imkanınız olmazken, kalıcı olarak kapatma işleminin ardından ise dilediğiniz zaman hesaba erişebilirsiniz.

Instagram silme işlemi yapmak için;

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Instagram'ı sil sayfasına gidiniz.

Karşınıza gelen pencerede size yöneltilen hesabı silme nedenlerinden bir tanesine karar vererek seçiniz.

Belirlediğiniz nedenin ardından kullanıcı adı ve parolanızı doğru olarak giriniz.

Hesabı Sil butonuna bastıktan sonra işlem için başvurunuz alınacaktır.

15 gün boyunca hesaba girmediğiniz takdirde Instagram hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Instagram Silme Linki İçin Tıklayın

Instagram Geçici Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram hesap kapatma işlemi en çok tercih edilen işlemlerden birisidir. Bu noktada kullanıcılar dilediği zaman hesabını kapatabilir, dilediği an ise hesabı tekrar aktif hale getirebilirler. Kapattıktan sonra tek yapılması gereken işlem ise kullanıcı adı ve parola girilerek hesaba giriş yapılmasıdır.

Instagram kapatma işlemi için;

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Instagram'ı kapat sayfasına gidiniz.

Karşınıza gelen pencerede size yöneltilen hesabı kapatma nedenlerinden bir tanesine karar vererek seçiniz.

Belirlediğiniz nedenin ardından kullanıcı adı ve parolanızı doğru olarak giriniz.

Hesabı Kapat butonuna bastıktan sonra işlem için başvurunuz alınacaktır.

Instagram Kapatma İçin Tıklayın

Instagram Silme İşlemi Yapanlar Dikkat

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar yapılan işlemin ardından belirli bir süre boyunca hesabına giriş yapmaması gerekiyor. 15 gün içerisinde Instagram hesabınıza girerseniz bu işlem iptal edilecektir. Aynı durum Instagram dondurma işleminde de geçerlidir. Dondurulan Instagram hesaba girildiği an yeniden aktif hale gelir.

Instagram Nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır.

Instagram Dondurma ve Kapatma