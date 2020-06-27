Polis de onunla birlikte koştu! Kapıların kapanmasına dakikalar kala yetişti...

Dede Güngör Akdeniz, "Ben eğitimciyim, emekli müfettişim, eşim de öğretmen. Nüfus cüzdanı poşetin içindeydi, sanırım yolda gelirken heyecandan kaybettik. Sınava 20 dakika vardı, çok aradık ama bulamadık. Nüfus müdürlüğüne gittik, evrakları çıkardık. Son anda yetiştik, girebildi. Torunum çok stres yaptı, ağlamaya başladı. İkinci defa sınava giriyor, ben 40 yıllık müfettişim ama endişelendim yine de. Bunun maddi zorluğu var, manevi zorluğu var, çocuğun psikolojisi var. Büyük endişe yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.