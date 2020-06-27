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Seçimde gereği neyse o yapılacak

Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Seçimde gereği neyse o yapılacak
AK Parti, mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u yeniden aday göstermeye karar verdi. Cumhur İttifakı'ndaki MHP, Şentop'un TBMM Başkanlığı adaylığına tam destek vereceğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin açıklamasında "TBMM Başkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi. Siyasi Partiler Kanunu da Bahçeli'nin gündemindeydi. MHP lideri, "Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve iç tüzük yeniden ele alınarak çelişkiler giderilmeli" ifadelerine yer verdi. ANKARA
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