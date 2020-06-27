Son dakika haber: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 27 Haziran sokağa çıkma yasağı başladı!

Pandemi sürecinde virüsün yayılımını engellemek amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yasakların yerini tedbirlere bıraktığı normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı. 1 Haziran normalleşme süreci öncesi uygulanan kısıtlamasının LGS ve YKS günlerinde sokaklarda oluşacak kalabalık sebebiyle ortaya çıkma muhtemel sorunların önüne geçmek devam etmesine karar verildi. Bugün ve yarın Bakanlık tarafından belirlenen saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
27-28 Haziran'da belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı yurt genelinde söz konusu olacak. Bakanlık genelgesi ile, sokağa çıkma yasağının 81 ilin tamamında geçerli olduğu duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı açıklaması:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak."