Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1372 yeni vaka tespit edildi 17 kişi ise hayatını kaybetti.

"AZALMA SÜREKLİ OLURSA BU HIZDA BİLE..."

Bakan Koca, vakaları paylaştığı mesajında "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." dedi.

"BUGÜN HASTANEYE YATIRILAN TOPLAM HASTA SAYISI 113"

Bakan Koca dün verileri açıkladığı mesajında, "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadesini kullanmıştı.