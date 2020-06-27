Son Dakika Haberleri: Sokağa çıkma yasağı başladı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Yarın yasak var mı?

27 ve 28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. 27 Haziran Cumartesi günü uygulanan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte "28 Haziran Pazar, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtı da merak edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı, YKS sebebiyle uygulanan yasağın kapsadığı saatleri yayımladığı son dakika genelgesi ile paylaşırken kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve durumları da kamuoyuna bildirdi. Sokağa çıkma yasağı bugün saat kaçta bitecek? Yarın yasak mı? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…
YKS'nin birinci oturumu bugün saat 10:15'te başlayacak ve 13:00'de sona erecek. Ortaya çıkacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 15:00'te sona erecek. Yarın ise hem YKS'nin ikinci oturumu AYT hem de Yabancı Dil Testi var. Sınavlar 17:00'de biteceği için Pazar günü sokağa çıkma yasağı 18:30'da sona erecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.