Adıyaman şehidini uğurladı

TSK'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekirdağ'da görevliyken Pençe-Kaplan Harekatı'nda görevlendiren Piyade Teğmen Yunus Gül, Irak'ın kuzeyinde önceki gün sabah, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ali- Rukiye Gül çiftinin, 5 çocuğunun en küçüğü olan, evli ve 1 çocuk babası şehit Piyade Teğmen Yunus Gül için Yeni Mezarlık Camii'de tören düzenlendi. Törende şehidin ağabeyi Sabri Gül kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı.Şehidin eşi Hülya Gül ise, 2 aylık oğlu Metehan ile birlikte törene katıldı. Bebeğini hiç kucağından indirmeyen anne, oğlu Metehan Gül ile konuşup, "Benim kalp gözüm açık değil sen gördün mü babayı? Baba sana ne dedi? Oğlumun kalp gözü açık, o babasını gördü." demesi herkesi ağlattı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta'ki şehitliğe defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.