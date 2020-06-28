Bakan Koca’dan 2 hafta vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Dün 17 kişi yaşamını yitirirken, 1984 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, toplam vaka sayısı 195 bin 883, toplam vefat sayısı 5 bin 82, toplam yoğun bakım hasta sayısı 984, entübe hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı da 169 bin 182 oldu. Bakan Koca, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Son 14 günde tanı konanların yüzde 5.68'i 17 yaş ve altından, yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü (dünkü) tanı sayımız dünkünden (önceki gün) 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.