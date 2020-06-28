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Başkanımız türküye eşlik edince heyecanımı yendim

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Başkanımız türküye eşlik edince heyecanımı yendim
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi gençlerle videokonferans üzerinden yapılan buluşmada elinde bağlamasıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte türkü söyleyen 18 yaşındaki Ozan Ferhat Aktaş, SABAH'a konuştu. Mardin'de yaşayan ancak Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde yatılı okuyan Aktaş "Başkanımız 'hadi söyle' deyince çok heyecanlandım. Ancak kendisi de eşlik edince heyecanımı yendim. Hayatımda çalıp söylediğim en anlamlı türkü oldu. Bu mutlu anı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.
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Başkanımız türküye eşlik edince heyecanımı yendim
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