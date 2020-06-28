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'da korkutan ! tesisi kullanılamaz hale geldi!

'nın Orhangazzi ilçesimde plastik tesisinde çıktı. 3 saat sonra güçlükle kontrol altına alınan yangında 2'ü itfaiyeci 10 kişi dumandan zehirlendi. Geri dönüşüm tesisinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın, çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar verdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 15:12 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:19 ABONE OL
Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!

'nın Orhangazi ilçesinde plastik tesisinde çıkan güçlükle kontrol altına alındı. Fatih Mahallesi'nde, Kenan Karakuş'a ait tesisin açık alanında kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar plastik malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede tesisi saran alevler, gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Daha sonra Bursa ile Gemlik ve İznik ilçelerinden takviye ekipler geldi.

Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!

İtfaiye ekipleri, ambulansların hazır bekletildiği bölgede, tesisin kapalı alanı ile çevredeki zeytinliklere de sıçrayan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

Çevredeki vatandaşlar da itfaiyecilere yardım etti.

Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında, 3'ü itfaiye mensubu 10 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!

tesisinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan , çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar verdi.

Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!

Soğutma işlemi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!

Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi | Video

Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!
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Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi!
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