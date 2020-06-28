CHP'de son dakika gelişmesi: Kurultay mahkemelik olabilir!

Önder Sav, CHP'nin geçen mart ayında yapması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen ve 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan 37'nci Olağan Kurultayı'na dair yazılı açıklamada bulundu. Sav, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak kurultayın toplumun ve ülkenin genel sorunlarının ve parti tutumunun görüşülüp karara bağlanacağı en üst organ olduğunu bildirerek, "Kurultay, ülkemizin, demokrasimizin ve toplumumuzun, çözümlerin konuşulup üretileceği çok önemli bir buluşmadır" dedi.

'MAALESEF ERTELENMESİ DÜŞÜNÜLMÜYOR'

Sav, kurultayın yapılacağı yarı açık mekanın 4 bin kişilik olsa bile pandemi koşulları hesaplandığında ancak 900 kişinin yerleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti: