Çocukları ile birlikte sınava girdiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı babalar çocukları ile birlikte sınav heyecanı yaşadı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iş adamı 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu, 18 yaşındaki oğlu Eren ile birlikte YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdi. Metin Yükseloğlu, oğlu ile birlikte sınav heyecanı yaşayacaklarını söyledi. Eren Yükseloğlu ise, "Babamla birlikte sınava gireceğiz, heyecanlıyız. Garip bir durum" dedi. Elazığ'da ise 41 yaşındaki Zülfü Kantarcıoğlu, 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınav heyecanı yaşadı. Kızıyla birlikte YKS sınavına giren Zülfü Kantarcıoğlu, "Benim hedefim yok ama kızım için uğraşıyorum. Bana bakarak daha yükseklere çıkmasını istiyorum" dedi. Sena Nur Kantarcıoğlu ise "Babamla her zaman gurur duydum her zaman da benim yanımda oldu" ifadelerini kullandı.