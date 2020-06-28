Çok ağladık ama Erdoğan yüzümüzü güldürdü

Balıkesir Dursunbey'de yıldırım düşmesi sonucu 16 koyunu telef olan Ali Rıza ve Havva Çelikel çifti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmesiyle teselli buldu. Havva Çelikel, "Çok ağladık, sızladık. Cumhurbaşkanımız bizi güldürdü. Şu an en büyük üzüntüm, annesiz kalan yavrular" dedi. Başkan Erdoğan çifte 16 koyun da hediye ederek sürpriz yaptı. Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi. Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, "Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.