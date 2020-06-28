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’ten Yaz Kur’an Kursu açıklaması! Diyanet TV'den yayınlanacak

Corona salgını nedeniyle yaz Kur'an kurslarının nasıl olacağı merak ediliyordu. İşleri Başkanı Prof. Dr. , sosyal  medya hesabı Twitter üzerinden coronavirüs sebebiyle bu sene yaz Kur’an Kursu eğitimlerinin camilerde yapılamayacağını ama televizyon üzerinden yayınlanacağını kaydetti.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 28.6.2020 11:19 Son Güncelleme: 28.6.2020 11:34 ABONE OL
Diyanet’ten Yaz Kur’an Kursu açıklaması! Diyanet TV'den yayınlanacak

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz Kur'an Kursları da aynı okullar gibi uzaktan eğitim verecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaz Kur'an Kursları ile ilgili açıklama yaptı. Erbaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili Öğrenciler! Bu sene Yaz Kur'an Kurslarında, maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak nerede olursanız olun, yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin Yaz Kur'an Kursu eğitimlerine katılabileceksiniz"

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Diyanet’ten Yaz Kur’an Kursu açıklaması! Diyanet TV'den yayınlanacak
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