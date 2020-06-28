Diyanet’ten Yaz Kur’an Kursu açıklaması! Diyanet TV'den yayınlanacak

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz Kur'an Kursları da aynı okullar gibi uzaktan eğitim verecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaz Kur'an Kursları ile ilgili açıklama yaptı. Erbaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili Öğrenciler! Bu sene Yaz Kur'an Kurslarında, maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak nerede olursanız olun, yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin Yaz Kur'an Kursu eğitimlerine katılabileceksiniz"

Sevgili Öğrenciler!Bu sene Yaz Kur'an Kurslarında,maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız.Ancak nerede olursanız olun,yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin Yaz Kur'an Kursu eğitimlerine katılabileceksiniz pic.twitter.com/pReWu2ydYj — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 28, 2020

SON DAKİKA | İçişleri duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? YKS AYT süresince bugün sokağa çıkma yasağı saatleri

SON DAKİKA | İçişleri duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? YKS AYT süresince bugün sokağa çıkma yasağı saatleri