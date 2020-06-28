Elazığ'da görevden alınan HDP'li belediye başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Alınan bilgiye göre, 23 Haziran'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, soruşturma nedeniyle de görevden uzaklaştırılan Polat'a sağlık ekiplerince Kovid-19 testi yapıldı.

Testi pozitif çıkan Polat'ın, belediye ile temasta bulunduğu kişilerin olduğu tespit edilen 5 adreste karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince, karantinaya alınan adreslerde giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri de çalışma başlattı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 23 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yapmış, ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konulmuştu.